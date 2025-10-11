İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla hazırladığı iddianameyi tamamladı. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı ile birlikte 25 kişi hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianame detayları
-
İddianamede, Papara üzerinden yasa dışı bahis sitelerine yaklaşık 12 milyar liralık para trafiği aktarıldığı belirtildi.
-
Soruşturma kapsamında 26 bin 12 hesap kullanıldığı ve paraların 274 farklı banka hesabı ve 5 kripto cüzdan adresine aktarıldığı tespit edildi.
-
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “suçtan zarar gören” sıfatıyla iddianamede yer aldı.
Para aklama ve örgüt suçlamaları
-
Ahmed Faruk Karslı, iddianamede örgüt elebaşı olarak gösterildi.
-
Karslı ve örgüt yöneticileri İlker Diker, Taylan Özgür Kiraz, Emre Kenci, Cenab Doğru ve Cengiz Sevim’in 13 ila 28 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
-
Diğer 19 şüpheli ise 5 ila 23 yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Aileye para transferi dikkat çekti
-
2020-2025 arasında Karslı’nın eşi, annesi ve kardeşlerine yapılan para transferlerinin toplamı 120 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
-
İddianamede, şirketin yeni kurduğu "PPR Holding AŞ" ile ticari görünüm sağladığı ve para aklama şüphesini artırdığı ifade edildi.
Mahkeme süreci
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.