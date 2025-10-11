Türkiye Bulgaristan’ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası ihtimalleri

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede, şirketin yeni kurduğu "PPR Holding AŞ" ile ticari görünüm sağladığı ve para aklama şüphesini artırdığı ifade edildi.

2020-2025 arasında Karslı’nın eşi, annesi ve kardeşlerine yapılan para transferlerinin toplamı 120 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Diğer 19 şüpheli ise 5 ila 23 yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Karslı ve örgüt yöneticileri İlker Diker, Taylan Özgür Kiraz, Emre Kenci, Cenab Doğru ve Cengiz Sevim’in 13 ila 28 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ahmed Faruk Karslı, iddianamede örgüt elebaşı olarak gösterildi.

Soruşturma kapsamında 26 bin 12 hesap kullanıldığı ve paraların 274 farklı banka hesabı ve 5 kripto cüzdan adresine aktarıldığı tespit edildi.

İddianamede, Papara üzerinden yasa dışı bahis sitelerine yaklaşık 12 milyar liralık para trafiği aktarıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla hazırladığı iddianameyi tamamladı. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı ile birlikte 25 kişi hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

