Bunlar da ilginizi çekebilir

Genel sıralamada dördüncü sıraya yerleşen milli sporcu, böylece finalde yarışma hakkı kazandı. Oğuz Akbulut'un final müsabakası yarın TSİ 11.08'de gerçekleşecek ve Türkiye, milli sporcumuzdan büyük bir başarı daha bekliyor.

Oğuz Akbulut, T12 400 metre elemelerinde kendi serisini 50.04 ile ikinci sırada tamamladı. pic.twitter.com/I8ab5CwePF

Paris 2024 Paralimpik Oyunları 'nda milli atlet Oğuz Akbulut , erkekler 400 metre T12 sınıfında final e yükseldi. Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında Oğuz Akbulut, elemelerde serisinde 50.04'lük derecesiyle ikinci sırayı alarak önemli bir başarıya imza attı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.