Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli atlet Oğuz Akbulut, erkekler 400 metre T12 sınıfında finale yükseldi. Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında Oğuz Akbulut, elemelerde serisinde 50.04'lük derecesiyle ikinci sırayı alarak önemli bir başarıya imza attı.
Oğuz Akbulut, T12 400 metre elemelerinde kendi serisini 50.04 ile ikinci sırada tamamladı. pic.twitter.com/I8ab5CwePF— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2024
Genel sıralamada dördüncü sıraya yerleşen milli sporcu, böylece finalde yarışma hakkı kazandı. Oğuz Akbulut'un final müsabakası yarın TSİ 11.08'de gerçekleşecek ve Türkiye, milli sporcumuzdan büyük bir başarı daha bekliyor.
Editör: Engin Keskin