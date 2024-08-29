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Milli sporcu, yarı finalde bu akşam TSİ 19.48'de Azerbaycan'dan Sabir Zeynalov'la karşılaşacak.

Grand Palais'te gerçekleştirilen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Ali Can, İspanyol sporcu Joel Martin Villalobos'u 22-17'lik skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

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