Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, FC 25'te! Fenerbahçe Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, FC 25'te!

Grand Palais'te gerçekleştirilen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Ali Can, İspanyol sporcu Joel Martin Villalobos'u 22-17'lik skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Milli sporcu, yarı finalde bu akşam TSİ 19.48'de Azerbaycan'dan Sabir Zeynalov'la karşılaşacak.

Editör: Engin Keskin