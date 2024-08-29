Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda yarı finale yükseldi.
Grand Palais'te gerçekleştirilen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Ali Can, İspanyol sporcu Joel Martin Villalobos'u 22-17'lik skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Milli sporcu, yarı finalde bu akşam TSİ 19.48'de Azerbaycan'dan Sabir Zeynalov'la karşılaşacak.
🇹🇷TEBRİKLER ALİCAN ÖZCAN!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 29, 2024
🥋Milli para tekvandocumuz Alican Özcan, İspanyol rakibini 22-17 yenerek yarı finale yükseldi! pic.twitter.com/X4haH20W70
Editör: Engin Keskin