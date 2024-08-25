Paralimpik Milli Takımı 94 Sporcu Ile Paris'e Uğurlandı

Paralimpik milli takımı, Türkiye'yi uluslararası arenada gururla temsil etmek üzere Paris'e doğru yola çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu'nun da katıldığı İstanbul Havalimanı'ndaki VIP töreni sonrası, sporcular Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 14.30'da Paris'e hareket etti.

15 branşta 94 sporcunun madalya mücadelesi

Bu yılki paralimpik oyunlarında Türkiye, görme engelli, bedensel engelli ve özel sporculardan oluşan 94 kişilik güçlü bir kadro ile temsil edilecek. Sporcular, 15 farklı branşta madalya için ter dökecek. Türkiye’nin iddialı olduğu branşlar arasında Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı, atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton yer alıyor.

Paralimpik oyunlarında Golbol Milli Takımı’nda mücadele edecek olan Sevda Altınoluk, “Bu oyunlar için çok iyi hazırlandık. İnşallah zirvede yerimizi korumak için büyük mücadeleler vereceğiz. Kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz” sözleriyle iddialı olduklarını belirtti.

“Paris'te her şeyimizi ortaya koyacağız”

15 yaşındaki milli sporcu Meryem Nur Tunuğ, Paris’teki oyunlar için heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Antrenmanlar gayet güzel geçti. VIP’deyiz ve herkes o kadar neşeli ve heyecanlı ki ortam mükemmel. Büyüklerimden tavsiye aldım, bu yüzden çok heyecanlıyım. Paris’te her şeyimizi ortaya koyacağız. Umarım güzel başarılar elde ederiz” diye konuştu.

"Tek bacağımla yarışacağım"

Ciddi bir sakatlık geçirdiğini söyleyen milli yüzücü Sümeyye Boyacı ise, “Buraya gelmeden önce ciddi bir sakatlık geçirdim ve şu an tek bacağım ile yarışacağım” diye konuştu.

Kadın Golbol Milli Takımı oyuncusu Fatma Gül Güler, Paris'e üçüncü kez altın madalya kazanmak için gittiklerini belirterek, “2020 Tokyo'da aldığımız altın madalyayı Paris'te de kazanmak istiyoruz. Zirveyi bırakmamayı düşünüyoruz. Golbol'e 12 yaşında başladım ve 16 yaşında milli takıma girdim” dedi.