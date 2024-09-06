Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, finale yükseldi.

Paris La Defense Arena'da düzenlenen elemelerde, Umut Ünlü 44.90'lık derecesiyle genel sıralamada birinci olarak finale adını yazdırdı.

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Final yarışı, bu akşam Türkiye saati ile 20.33'te başlayacak.

Editör: Engin Keskin