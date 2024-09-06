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Final yarışı, bu akşam Türkiye saati ile 20.33'te başlayacak.

Paris La Defense Arena'da düzenlenen elemelerde, Umut Ünlü 44.90'lık derecesiyle genel sıralamada birinci olarak finale adını yazdırdı.

🏊‍♂️Para yüzücümüz Umut Ünlü, erkekler S3 50m serbest elemelerinde 44.90'lık derecesiyle serisinde ve genel sıralamada ilk sırayı alarak finale yükseldi. 📌Sporcumuzun final yarışı bugün 20.33'te! pic.twitter.com/88B8OTORXk

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