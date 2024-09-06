Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, finale yükseldi.
🏊♂️Para yüzücümüz Umut Ünlü, erkekler S3 50m serbest elemelerinde 44.90'lık derecesiyle serisinde ve genel sıralamada ilk sırayı alarak finale yükseldi.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 6, 2024
📌Sporcumuzun final yarışı bugün 20.33'te! pic.twitter.com/88B8OTORXk
Paris La Defense Arena'da düzenlenen elemelerde, Umut Ünlü 44.90'lık derecesiyle genel sıralamada birinci olarak finale adını yazdırdı.
Final yarışı, bu akşam Türkiye saati ile 20.33'te başlayacak.
Editör: Engin Keskin