Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Umut Ünlü, erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Paris La Defense Arena'da gerçekleşen yarışta Ünlü, 200 metreyi 3 dakika 19.53 saniyelik derecesiyle tamamlayarak birinci oldu. Bu, onun oyunlardaki ikinci büyük zaferi oldu; zira bir gün önce 50 metre serbest yarışında da altın madalya elde etmişti.

Aynı zamanda Umut Ünlü, Paris'te ikinci altın madalyasını kazanarak aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcu ünvanını aldı.

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Ünlü'nün başarılı performansı, Ukraynalı rakiplerine karşı aldığı zaferle taçlandı. Yarışta gümüş madalyayı 3.19.76'lık dereceyle Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise 3.33.04 ile Serhii Palamarchuk kazandı.

Kaynak: AA