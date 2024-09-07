Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Umut Ünlü, erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Paris La Defense Arena'da gerçekleşen yarışta Ünlü, 200 metreyi 3 dakika 19.53 saniyelik derecesiyle tamamlayarak birinci oldu. Bu, onun oyunlardaki ikinci büyük zaferi oldu; zira bir gün önce 50 metre serbest yarışında da altın madalya elde etmişti.

🇹🇷UMUT ÜNLÜ'DEN İKİNCİ PARALİMPİK ALTINI! 🥇



🏊‍♂️ Sporcumuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları erkekler yüzme S3 kategorisi 200 metre serbest finalinde zafere ulaştı!



Tebrikler Umut! 👏 pic.twitter.com/Ui6II5NvTa — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2024

Aynı zamanda Umut Ünlü, Paris'te ikinci altın madalyasını kazanarak aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcu ünvanını aldı.

🗣️ "Hayatımın en duygulu İstiklal Marşını dün okumuştum, bugün daha iyisini okuyacağım." 😍



🏊‍♂️ Yüzmede ikinci altın madalyasını kazanan sporcumuz Umut Ünlü, @trtsporyildiz'a konuştu. pic.twitter.com/yI4UMZL3Qc — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2024

Ünlü'nün başarılı performansı, Ukraynalı rakiplerine karşı aldığı zaferle taçlandı. Yarışta gümüş madalyayı 3.19.76'lık dereceyle Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise 3.33.04 ile Serhii Palamarchuk kazandı.