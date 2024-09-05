Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin Golbol Kadın Milli Takımı, büyük bir başarıya daha imza atarak finale yükseldi. South Paris Arena'da oynanan yarı final karşılaşmasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu olan milli takımımız, Brezilya ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 3-1 önde kapatan Türkiye, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. Bu zaferle birlikte, Rio 2016 ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın şampiyonu olan Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste üçüncü kez finalde yer alma başarısı gösterdi.

Türkiye, bugün TSİ 18.45’te oynanacak final maçında İsrail ile karşılaşacak. Golbol Kadın Milli Takımı, bu tarihi mücadelede altın madalya için sahaya çıkacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medyadan milli takımın finale çıkışını kutladı. Paylaşımında," İŞTE O AN! Harikasınız, muhteşemsiniz, gururumuzsunuz!" cümlelerinin yanı sıra golbol milli takımının final sevincinin videosunu paylaştı. İşte o video:

İŞTE O AN!🇹🇷



Harikasınız, muhteşemsiniz, gururumuzsunuz!👏🏻 pic.twitter.com/dOguYsO9SV — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) September 4, 2024