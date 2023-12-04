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Oyunun yönetmeni Yeliz Yalçın, gösteri öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklama çok bilinen bir eseri seyirci ile buluşturduklarını belirterek, "Gülecekler, bol kahkaha atacaklar. En önemlisi de görmeyen çocukların müzikal yapabildiğini görecekler. Bu bizim için zaten en büyük artı." dedi.

Görme engelli genç oyuncuların tiyatro ve drama öğretmeni de olan Yalçın, "Çıtamızı biraz yükselttik artık müzikalde de varız dedik ve hep beraber izleyeceğiz. Bizim çocuklarımız da böyle parıl parıl parıldıyorlar sahnede. 'Biz de varız, toplumla kaynaşma içerisindeyiz' diyorlar. İlk önce eğitim alıyorlar, 3-4 aylık eğitim süreçleri oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş artık oyuna çalışmaya başlıyorlar." diye konuştu.

Yalçın, oyunun Kahramanmaraş merkezli depremler yaşanmadan önce sahnelenmesinin planlandığını dile getirerek, "Ancak hiç düşünmeden erteledik oyunu, şimdi de bu tarihte özellikle Engelliler Haftası'nda oynamak istedik." ifadesini kullandı.

- "Bütün o serüveni yad edeceğiz"

Oyuncu Burcu Kara, Engelliler Haftası'nda, görme engelli gençlerle bir tiyatro oyununda rol almanın, onların heyecanını paylaşmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Onları gördükçe, onları tanıdıkça, onların dünyalarına girdikçe daha da mutlu oldum. İnşallah izleyicimiz de beğenir." dedi.

Klasikleşmiş bir eseri sahnelediklerine işaret eden Kara, "Çok eğlenceli, içinde drama da barındıran çok da güzel şarkıların olduğu bir oyun. Hem bütün o serüveni yad edeceğiz hem de oradaki bütün sanatçıları ve şarkılarını." değerlendirmesini yaptı.

"Buradaki amaç çocuklara bir katkı sağlayabilmek"

Oyunda gönüllü olarak rol alan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da eğitim ve sağlıkla ilgili birçok organizasyonda bulunmaya çalıştığını söyledi.

Eşinin Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin yönetim kurulunda görev yaptığını ifade eden Avcı, iki oğluyla birlikte derneğin bu tür organizasyonlarına katıldıklarını kaydetti.

Avcı, daha önce de bir tiyatro oyununda rol aldıklarını belirterek, "Küçük bir rolüm de olsa buradaki amaç onlara bir katkı sağlayabilmek, dokunabilmek, iletişim kurabilmek. Bu tür organizasyonların yapılması, herkesin destek vermesi önemli. Sanatın içinden, iş hayatından kim buna destek veriyorsa, hem sponsorluk anlamında, hem oyun anlamında onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Orhan Gencebay, Nükhet Duru ve Yonca Evcimik'in müzikleriyle yeniden yorumlanan eserde, görme engelli genç oyuncular da sahne aldı.

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nce yeni bir yorumla sanatseverlerle buluşan iki perdelik oyunda, bir çadır tiyatrosu ekibinin yüzleşmek zorunda kaldığı sorunlar konu ediliyor.

Haldun Dormen'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Yeliz Yalçın'ın üstlendiği müzikalin bilet satışından elde edilen gelir, görmeyen çocukların eğitiminde kullanılacak.