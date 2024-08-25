Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion Antik Kenti, 20 yıldır süren kazı çalışmalarının 20. yılına özel düzenlenen etkinlikle yeniden gündeme geldi. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve birçok protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, antik kentin kültürel ve turistik önemi bir kez daha vurgulandı.

Kültürel bir mirasın 20 yılı

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Parion Antik Kenti’nde 2005 yılında başlayan kazı çalışmalarının 20. yılını coşku ve gurur içinde kutladıklarını ifade etti. Kayabaşı, "Kemer köyümüzde yer alan ve adını daha sık duyacağımız Parion Kazı Alanı’nda 2005 yılında başlattığımız çalışmaların 20. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eşsiz destinasyon, hem kültür turizmi hem de arkeoloji bilimi açısından büyük bir potansiyele sahip" dedi.

Kültür turizminin yeni merkezi

Etkinlikte, Parion Antik Kenti’nin yalnızca tarihsel değil, aynı zamanda turistik açıdan da büyük bir değer taşıdığı vurgulandı. 2005 yılından bu yana süren kazı çalışmaları sayesinde ortaya çıkan arkeolojik eserlerin, Parion’un gelecekte kültür turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmesini sağlayacağı belirtildi. Kaymakam Kayabaşı, “Yakın zamanda Parion ile ilgili geniş çaplı tanıtım çalışmaları yaparak, Biga ilçemizin bu değerini tüm ülkemize tanıtacağız” diye konuştu.

Etkinliğe yoğun katılım

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı’nın yanı sıra etkinliğe Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, akademisyenler, arkeologlar ve yerel yöneticiler katıldı. Katılımcılar, Parion Antik Kenti’nin tarihsel önemi ve kazı çalışmalarının bilim dünyasına katkıları hakkında bilgi aldılar. Ayrıca, etkinlik kapsamında kazı alanı da gezildi.