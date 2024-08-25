İzmir’in Karabağlar ilçesi Halide Edib Adıvar Caddesi'nde, Buca yönüne giden yolda bir araç yangını meydana geldi. Yangın nedeniyle caddede trafik akışı durdurulurken, ekipler yangını söndürme ve güvenlik önlemlerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik önlemleri alındı

Halide Edib Adıvar Caddesi üzerinde Buca istikametine doğru ilerleyen bir araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ve güvenlik ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın nedeniyle, cadde üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Sürücülere uyarı

Yangın nedeniyle Halide Edib Adıvar Caddesi’nin Buca yönüne olan kısmında trafik akışı tamamen kapatılmıştır. Trafik yoğunluğu oluşurken, bu noktadan geriye doğru araç hareketliliği artmıştır. Yol kullanıcılarının, alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik uyarılarına dikkat etmeleri önem arz etmektedir