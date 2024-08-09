212 Photography Istanbul, 7. kez düzenlediği Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması ile global fotoğrafçıları İstanbul'da bir araya getiriyor. 28 Eylül - 13 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin bu yılki yarışması, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılara uluslararası bir sahnede kendilerini gösterme fırsatı sunuyor.

Katılım için son tarih: 8 Eylül 2024

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvurularını 8 Eylül 2024 tarihine kadar [212photographyistanbul.com](http://212photographyistanbul.com) adresinden yapabilirler. Yarışmanın kazananı, €5000 ödül kazanırken, son 10'a kalan finalistler festival boyunca düzenlenecek sergide eserlerini sergileme fırsatı bulacak. Bu sergi, sanatçılara uluslararası görünürlük kazandırmanın yanı sıra, ödül kazananları ve jüri tarafından öne çıkarılan isimlerin tanıtımını sağlayacak.

Jüri kadrosu sanat dünyasının ünlü isimlerinden oluşuyor

Bu yılki jüri, Kopenhag Fotoğraf Festivali Genel Müdürü Maja Dyrehauge Gregersen, All About Photo'nun kurucusu Sandrine Hermand Grisel, fotoğraf sanatçısı James Kerwin, LensCulture Partner ve Kreatif Direktör Laura Sackett ve Ka Atölye’nin kurucu ortağı Oğuz Karakütük gibi alanında önemli isimlerden oluşuyor.

Finalistlerin isimleri 23 Eylül 2024’te açıklanacak, kazananlar ise 28 Eylül 2024’te online olarak duyurulacak.

Daha Fazla Bilgi İçin:

[www.212photographyistanbul.com](http://www.212photographyistanbul.com) | [Instagram](http://instagram.com/212photographyistanbul)

212 Photography Istanbul, 2018'den bu yana görsel hikâye anlatımındaki yenilikleri keşfeden ve kültür-sanat izleyicisiyle buluşturan bir platform olarak İstanbul'un sanat dünyasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.