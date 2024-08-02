Paris 2024 Olimpiyatları'nda yaşanan dramatik anlar, Slovak yüzücü Tamara Potocka'nın yarış sonrasında yere yığılmasıyla dikkat çekti. Potocka'nın sağlık durumu merak konusu oldu.

Havuzdan çıktıktan hemen sonra yere yığıldı

21 yaşındaki Slovak yüzücü Tamara Potocka, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 200 metre bireysel karışık stil eleme yarışlarında mücadele etti. Yarışmayı 2 dakika 14.20 saniyelik dereceyle yedinci sırada tamamlayan Potocka, havuzdan çıktıktan hemen sonra yere yığıldı. Bu dramatik olay, spor camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Yarışın ardından Potocka'ya ilk yardım müdahalesi yapıldı ve genç sporcu hızla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada sporcuya oksijen maskesi takıldığı görüldü ve sağlık personeli bilincinin açık olduğunu belirtti. Ancak Potocka'ya kalp masajı yapılıp yapılmadığı hakkında net bir bilgi verilmedi.

Yarışmacı rahatsızlığından dolayı elendi

Potocka'nın bu beklenmedik rahatsızlığı, onun yarı final turundan elenmesine neden oldu. Bu üzücü olay, hem Slovakya'da hem de uluslararası spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Genç yüzücünün sağlık durumu ve iyileşme süreci hakkında yeni bilgiler bekleniyor.