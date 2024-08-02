Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye'nin Tahran'daki suikasta uğrayan Hamas yetkilisi için yas ilan etmesi sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımına sert bir yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı kınayarak, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" şeklinde bir açıklamada bulundu. Keçeli, Katz'ın açıklamalarının barış sürecine zarar verdiğini ve diplomatik ilişkilerde daha yapıcı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bir günlük yas ilan etmesini eleştirdi. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının yarıya indirilmesini hedef alan Katz, sosyal medya hesabında diplomatik misyonları hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşım, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi artırdı.

Keçeli'nin açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada, İsrail'in barışa ulaşmak için sert ve tehditkar bir dil kullanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Keçeli, barışın, şiddet ve tehditlerle sağlanamayacağını vurgulayarak, uluslararası diplomasi ve müzakerelerin önemine dikkat çekti.