Paris 2024 Olimpiyatları'nda tenis erkekler kategorisinin finaline iki yıldız isim damgasını vurdu. Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz, yarı finaldeki etkileyici performanslarıyla finale adlarını yazdırdı ve 4 Ağustos'ta altın madalya için kıyasıya bir mücadele verecekler.

Djokovic’in yarı final performansı

Novak Djokovic, Paris 2024 Olimpiyatları tenis erkekler yarı finalinde Lorenzo Musetti ile karşılaştı. Court Philippe-Chatrier'da oynanan bu kritik mücadelede Djokovic, rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek finale yükseldi. Bu galibiyetle, 37 yaşındaki Djokovic, olimpiyat tarihindeki bir diğer büyük başarı için hazırlanıyor.

Alcaraz’ın ihtişamlı zaferi

Diğer yarı finalde, Carlos Alcaraz, Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile karşılaştı. Alcaraz, bu maçta rakibini 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finale çıkmayı başardı. Genç tenisçinin performansı, Paris'teki büyük finale dair beklentileri yükseltti.

Djokovic ve Alcaraz’ın final karşılaşması

4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan final mücadelesi, tenisseverler tarafından dört gözle bekleniyor. Daha önce 2008 Pekin Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Djokovic, şimdi altın madalya için son bir adım atacak. Öte yandan, genç yetenek Carlos Alcaraz, ilk olimpiyat madalyasını kazanmak için büyük bir fırsat yakalamış durumda.