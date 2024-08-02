Türkiye'deki Instagram kullanıcıları bu sabah platforma erişim sağlayamadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli sonrası, kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt aradı.

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a bu sabah giriş yapamayan Türkiye'deki kullanıcılar, platforma erişim sağlayamayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Instagram'a erişim engeli getirildi.

Erişim engeli ve kullanıcı tepkileri

Sabah saatlerinden itibaren Instagram'a erişim sağlayamayan kullanıcılar, sosyal medyada "Instagram çöktü mü?" sorusunu sormaya başladı. BTK'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Instagram'a erişim engeli getirildiği doğrulandı. Ancak erişim engelinin süresi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

BTK'nın kararı

BTK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, erişim engelinin nedeni veya süresi hakkında detaylı bilgi yer almadı. Bu durum, kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandırdı. Erişim engelinin ne kadar süreceği ve hangi gerekçeyle getirildiği konusunda yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.