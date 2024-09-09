Türkiye, oyunları 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

28 Ağustos'ta başlayan oyunların kapanış töreni, Paris’in ikonik Stade de France stadında gerçekleştirildi. Binlerce sporseverin katıldığı törene, Paris 2024 Olimpiyat Komitesi Başkanı Tony Estanguet, Uluslararası Paralimpik Komite Başkanı Andrew Parsons ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi önemli isimler de katıldı.

Türk Sporcular Törene Damga Vurdu

Kapanış töreninde Türk bayrağını, altın madalya kazanan para yüzücü Umut Ünlü ve gümüş madalya sahibi para masa tenisçisi Kübra Korkut taşıdı. Umut Ünlü, 50 metre serbest S3 ve 200 metre serbest S3 kategorilerinde altın madalya alırken, Kübra Korkut, kadınlar S7 masa tenisinde gümüş madalyaya uzandı.

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaşarak toplamda 28 madalya ile oyunları tamamladı.

Çin Madalya Sayısında Zirvede

Oyunlarda madalya sıralamasında zirveye Çin yerleşti. 94 altın, 76 gümüş ve 50 bronz madalya olmak üzere toplam 220 madalya ile oyunların en başarılı ülkesi oldu. Çin'i 124 madalya ile Birleşik Krallık, 105 madalya ile ABD takip etti.

2028 Paralimpik Oyunları Los Angeles’ta

Kapanış seremonisinin son bölümünde Paralimpik Oyunları bayrağı, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'a teslim edildi. Los Angeles, 2028 Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapacak.