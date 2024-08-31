Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Aysel Özgan, atıcılık branşında kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında gümüş madalya kazandı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlenen para atıcılık müsabakalarında, milli sporcular Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar finalde yarıştı. Aysel Özgan, 231.1 puanla gümüş madalya alırken, Ayşegül Pehlivanlar 190.9 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Bu kategoride altın madalyayı İran'dan Sarah Javenmardi, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Rubina Francis elde etti.

Türkiye, bu başarıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki madalya sayısını 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7'ye çıkardı.

🥈GÜMÜŞ MADALYA AYSEL ÖZGAN'IN🥈



🇹🇷Paralimpik ikincimiz Aysel Özgan, madalyayı boynuna taktı.👏 pic.twitter.com/VWrJFZs9df — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 31, 2024