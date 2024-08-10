Tokyo'nun ardında kaldık

2020 Tokyo Olimpiyatları Türk spor tarihinin en parlak dönemlerinden birini işaret ediyordu. Türkiye, 13 branşta kazandığı madalyalarla olimpiyatları 35. sırada tamamlamıştı. Ancak, 2024 Paris Olimpiyatları’nda aynı başarıyı tekrarlayamadı. Türkiye, 18 branşta mücadele eden 101 sporcusuyla Fransa’da yer aldı, ancak sadece 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak 61. sırada kaldı. Bir önceki olimpiyatlarda 35. sırada yer almıştı.

Madalya listesi ve sporcularımız

Paris 2024 Olimpiyatları’nda Türkiye’nin kazandığı madalyalar şunlar:

Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç (Atıcılık): Gümüş Madalya

Gümüş Madalya Hatice Akbaş (Boks): Gümüş Madalya

Gümüş Madalya Buse Naz Çakıroğlu (Boks): Gümüş Madalya

Gümüş Madalya Mete Gazoz - Ulaş Berkim Tümer - Abdullah Yıldırmış (Okçuluk): Bronz Madalya

Bronz Madalya Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş): Bronz Madalya

Bronz Madalya Esra Yıldız Kahraman (Boks): Bronz Madalya

Tarihî performansın ardından

Son yıllardaki en düşük olimpiyat sıralaması olan 61. sıra, Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği en kötü olimpiyat sonucunu işaret ediyor. Önceki olimpiyatlarda Türkiye’nin sıralamaları şu şekildeydi:

2020 Tokyo: 35. sırada

35. sırada 2016 Rio: 41. sırada

41. sırada 2012 Londra: 32. sırada

32. sırada 2008 Pekin: 37. sırada

37. sırada 2004 Atina: 22. sırada

22. sırada 2000 Sidney: 26. sırada

26. sırada 1996 Atlanta: 20. sırada

20. sırada 1992 Barcelona: 23. sırada

23. sırada 1960 Roma: Türkiye’nin en başarılı olimpiyatı, 7 altın ve 2 gümüş madalya ile 1. sıradaydı.

Tarihi kayıplar ve ilkler

Türkiye, 1908 Londra Olimpiyatları'na sporcu gönderdi, ancak madalya kazanamadı. Madalya kazandığı ilk olimpiyatlar 1936 Berlin’de gerçekleşti. Ayrıca, Türkiye'nin madalyasız kaldığı diğer olimpiyatlar ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu.