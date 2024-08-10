Müfredat tartışması sürerken Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarına Türk öğrenci kaydının durdurulduğunu açıkladı.

Müfredatla ilgili gerekli düzenlemelerin sağlamadığı takdirde öğrenci kabul edemeyeceğini bildiren MEB, Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarına Türk öğrenci kaydını durdurdu.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Okullar, Türkiye'nin belirlediği koşullara uyarlarsa faaliyetlerine devam edebilirler. Uymadıkları takdirde ise gerekli hukuki işlemleri başlatacağız” demişti.

Fransız yetkililerin yaptığı açıklamada ise “2 Temmuz 2024 tarihinde Türk yetkililerden aldığımız notada, anlaşmanın imzalanmaması durumunda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren bu iki okulun Türk vatandaşlarını öğrenci olarak kabul edemeyeceği, mevcut Türk öğrencilerin ise Türk okullarına aktarılması gerektiği bildirilmiştir” denilmişti.

Bugün MEB tarafından yapılan açıklamada “Son günlerde yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren ve 'Türk öğrenci' kabul eden okullarla ilgili olarak kamuoyunun gündemini meşgul eden hususlara ilişkin açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda faaliyet gösterdiği belirlenen Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının durumlarına ilişkin ilgililerle uzun müzakereler yapıldı” ifadelerine yer verildi.

MEB’in açıklamasında müzakerelerde uzlaşılan noktalar ise şöyle belirtildi:

1. Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin "Türkçe" öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim iş birliği anlaşması çalışmalarına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması yönünde müzakerelerin devam etmesi karara bağlanmıştır.

2. Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar adı geçen okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacaktır. Bu çerçevede Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceği, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağı kayıt altına alınmıştır.

3. 2024 yılının ocak ayı itibarıyla okullarda mevcut Türk öğrencilerin listesi ile AEFE (Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı) tarafından marka verilen okulların bilgileri, önümüzdeki ders yılı başlamadan önce Bakanlığımıza teslim edilecektir.

4. Ayrıca bu okullar, yasal bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf düzeylerinde "Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya" dersleri, Bakanlığımızca görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecektir. Bünyelerinde açılacak ofislerde görevlendirilecek Bakanlık yetkilileri ve Devletimizin diğer ilgili birimlerince bu okulların eğitim öğretim süreçleri takip edilerek denetlenecektir.