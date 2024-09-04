Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında yarışan milli sporcu Kübra Korkut, çeyrek finalde Meksika'dan Claudia Perez'i zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. South Paris Arena 4'te oynanan maçta Kübra, ilk seti 11-6 kazanıp ikinci seti 11-13 kaybetti. Üçüncü seti 12-10 kazanan Kübra, dördüncü seti 9-11 kaybedince maç 2-2'ye geldi. Final setinde 6-7 geriye düşmesine rağmen üst üste sayılarla seti 11-7 alarak yarı finale çıktı.

Paralimpik Oyunları'nda tarihe geçti

Kübra Korkut, yarı finalde yarın TSİ 12.00'de Büyük Britanya'dan Bly Twomey ile karşılaşacak. Kübra, bu başarıyla paralimpik oyunlarda 4. madalyasını almayı garantileyerek tarihe geçti. Daha önce Londra 2012'de takımlarda gümüş, Rio 2016'da bireyselde gümüş, Tokyo 2020'de bireyselde bronz madalya kazanan Kübra, Paris 2024'te de madalya almayı başardı. Bu başarıyla birlikte Kübra, paralimpik oyunlarda en fazla madalya alan Türk sporcu unvanında Abdullah Öztürk'ü yakaladı.