18 Eylül 2024, Çarşamba günü saat 21:15'te İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek olan "Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik" konseri, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Levent Yüksel, bu özel gecede, 30 yıllık müzik serüveninde yer alan en sevilen şarkılarını senfonik bir düzenleme ile seslendirecek. Konser, hem eski hem de yeni parçaların orkestra eşliğinde performe edileceği bir müzik şöleni olarak tasarlandı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nun eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, Levent Yüksel’in müzik kariyerindeki en önemli anlarını dinleyicilere sunacak.

Biletler için detaylar ve satış noktalarıyla ilgili bilgi almak isteyen müzikseverler, etkinlik organizatörlerinin duyurularını takip edebilirler.