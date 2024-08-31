Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında heyecan doruktaydı. Stade de France'da düzenlenen erkekler cirit atma F57 sınıfı final müsabakasında, milli sporcu Muhammet Khalvandi büyük bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı.
🗣"Bu madalyayı milletime armağan ediyorum."— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 31, 2024
🗣"İtirazda bulunduk madalyanın rengi altına dönebilir."
🎙Paralimpikte gümüş madalyalı milli cirit atmacımız Muhammet Khalvandi, duygularını @trtspor mikrofonlarına anlattı. pic.twitter.com/d6fA1C1GlZ
Toplam 11 atletin katıldığı finalde, Muhammet Khalvandi 49,97 metrelik atışıyla ikinci sırayı alarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Yarışmanın galibi, Özbekistan'dan Yorkinbek Odilov 50,32 metreyle altın madalyanın sahibi olurken, Brezilya'dan Cicero Valdiran Lins Nobre 49,46 metrelik atışıyla bronz madalya aldı.
Muhammet Khalvandi'nin bu başarısı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye kazandırılan önemli bir başarı olarak kaydedildi.