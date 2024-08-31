Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında heyecan doruktaydı. Stade de France'da düzenlenen erkekler cirit atma F57 sınıfı final müsabakasında, milli sporcu Muhammet Khalvandi büyük bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı.

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Toplam 11 atletin katıldığı finalde, Muhammet Khalvandi 49,97 metrelik atışıyla ikinci sırayı alarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Yarışmanın galibi, Özbekistan'dan Yorkinbek Odilov 50,32 metreyle altın madalyanın sahibi olurken, Brezilya'dan Cicero Valdiran Lins Nobre 49,46 metrelik atışıyla bronz madalya aldı.

 Muhammet Khalvandi'nin bu başarısı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye kazandırılan önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Editör: Engin Keskin