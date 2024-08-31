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Muhammet Khalvandi'nin bu başarısı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye kazandırılan önemli bir başarı olarak kaydedildi.

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