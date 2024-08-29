Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, çeyrek finalde Taylandlı Khwansuda Phuangkitcha'ya yenildi. Kadınlar K44 47 kilo kategorisinde mücadele eden Nurcihan, Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 3 numaralı seribaşı rakibine karşı 8-4'lük bir skorla mağlup oldu.

Bronz Madalya umudu sürüyor

Çeyrek finalde aldığı mağlubiyetin ardından Nurcihan Ekinci Gül'ün gözleri repesaj maçına çevrildi. Milli sporcu, bronz madalya umudunu sürdürmek için TSİ 18.30'da bir kez daha tatamiye çıkacak. Bu karşılaşma, Nurcihan’ın madalya mücadelesinde yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek.

Nurcihan, çeyrek final mücadelesinde güçlü rakibi Taylandlı Khwansuda Phuangkitcha karşısında elinden geleni yaptı ancak maçı 8-4 kaybetti. Taylandlı sporcu, turnuvanın favori isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

🥋Milli tekvandocumuz Nurcihan Ekinci Gül, repesaj maçını kaybetti. pic.twitter.com/Lw30bHtR7c — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 29, 2024