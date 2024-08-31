Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında Türkiye, büyük bir başarıya imza atarak toplamda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen oyunlara 8 sporcu ile katılan Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, başarılı bir performans sergiledi. Erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya kazanarak tarihe geçti. K44 58 kiloda Ali Can Özcan, K44 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal ise gümüş madalyaya uzandı. Kadınlar K44 52 kiloda mücadele eden Meryem Betül Çavdar ise bronz madalya elde etti.

Türkiye, Paris 2024'te para tekvando branşında kazandığı bu 5 madalya ile önceki oyunlara göre büyük bir ilerleme kaydederek önemli bir başarıya imza attı.