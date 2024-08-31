Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Gökpınar köyü Eskioğlu Mahallesi'nde başlayan orman yangını, yaklaşık iki saatlik yoğun müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangının büyümesini önlemek için askerler, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yoğun bir çaba gösterdi.

Yangının başlama anı ve müdahale süreci

Saat 14.30 sıralarında Gökpınar köyü Eskioğlu Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, hızla ormanlık alana yayıldı. Yangının büyümesini engellemek için askerler, ellerindeki dal parçalarıyla alevlerle mücadele ederken, itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Büyük bir paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi ile yaklaşık iki saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangının etkilediği alan

Yangın, orman kesim alanında meydana gelmiş olup, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde ormanlık alandaki köknar ve çam ağaçlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın alanında, alevlerin yayılmasını önlemek için etkili bir mücadele yürütüldü.

Yangın söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedenine dair yetkililerce yapılacak detaylı incelemeler devam edecek. Yangın bölgesinde oluşabilecek yeniden alevlenmelere karşı tedbirler alınmakta.