Libya Trablus Üniversitesi Farmakoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ghazala Mohamed Ali Benhusein, Erasmus KA171 Projesi kapsamında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi’ni ziyaret etti. Bu ziyaret, Trablus Üniversitesi ile KSBÜ arasında bilimsel iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak araştırma projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Ziyaret esnasında Prof. Dr. Benhusein, KSBÜ Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek, Trablus Üniversitesi'ndeki farmakoloji numunelerinin Kütahya’da analiz edilmesine yönelik bir anlaşma sağladı. Bu iş birliği, her iki üniversite arasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve gelecekte daha kapsamlı araştırma projelerine zemin hazırlaması bekleniyor.

Prof. Dr. Benhusein ayrıca KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ile bir araya gelerek üniversiteler arası ilişkilerin nasıl daha da ileriye taşınabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bu görüşmede, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının artırılması ve ortak laboratuvar çalışmalarının geliştirilmesi gibi konular ele alındı.