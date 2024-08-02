İklim krizi, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkilerini her geçen gün daha belirgin hale getiriyor. Bu krize dikkat çekmek amacıyla hazırlanan "İklimler Değişirken Türkiye" kitabındaki çalışmalar, geniş bir katılımcı kitlesiyle buluşan bir fotoğraf sergisinde sunuldu. Sergide, 100'den fazla fotoğraf sanatçısı ve araştırmacının Türkiye'nin iklim krizinden nasıl etkilendiğini anlatan eserleri yer aldı.

Fotoğraflarla iklim krizinin hikayesi

Sergi sonrasında düzenlenen panelde, Gezi ve Belgesel Fotoğrafçısı Faruk Akbaş’ın moderatörlüğünde, Ahu Akbaş, Filiz Salaçin, Cihangir Zeybek ve Mehmet Akıncı gibi isimler çektikleri fotoğraflar üzerinden iklim krizinin Türkiye'ye olan etkilerini anlattılar. Sanatçılar, fotoğraflarının arkasındaki hikayeleri ve gözlemlerini katılımcılarla paylaştılar.

"İklim krizi Türkiye'yi derinden etkiliyor"

Fotoğraf Sanatçısı Faruk Akbaş, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirtti: “Türkiye, iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında. Göllerimiz kuruyor, canlı çeşitliliğimiz azalıyor. Fotoğrafçı arkadaşlarımla birlikte çektiğimiz fotoğraflar ve oluşturduğumuz kitabımız ile bu değişime dikkat çekmeye çalıştık. Bu sergiyi düzenlememize olanak sağlayan Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”

20 yıllık emeğin ürünü: "İklimler Değişirken Türkiye"

Fotoğrafçı Ahu Akbaş, kitabın 20 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı: “20 yıl boyunca Türkiye'nin farklı yerlerinde fotoğraf çekerken ülkedeki değişime şahit olduk. Dağlarımızın tepeleri mermer ocaklarıyla doldu, ormanlarımız yok oldu. Bu çalışmalarımızı bir ekip ile kitap haline getirdik.”

İzmir Kuş Cenneti'nden yansımalar

Fotoğrafçılardan Cihangir Zeybek, "İklimler Değişirken Türkiye" kitabı hakkında bilgi vererek, “Türkiye’nin her yerinden coğrafya, hayvan popülasyonu ve bitki örtüsü başlıkları altında fotoğraflar toplandı ve uzman bilim adamlarının görüşleri alındı. Ben de bu çalışmaya İzmir Kuş Cenneti’nden çektiğim fotoğraflarla katkıda bulundum” dedi.

Katılımcılar görüşlerinişu şekilde aktardı:

Katılımcılardan Ece Polen Budak, iklim krizinin suya olan etkilerini fotoğrafların çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdiğini belirtti: “Su dışında da Türkiye’nin endemik bitki örtüsü, flora ve faunasının iklim krizinden ne kadar etkilendiğini görmek beni derinden etkiledi.”

Sümeyra Muştu Okşan ise artan hava sıcaklıklarının küresel iklim değişikliğinin etkilerini hissettirdiğini belirtti: “Bu sergide Türkiye’de gezip göremeyeceğimiz yerlerin iklim krizinden nasıl etkilendiğini gördüm.”

İklim krizinin Türkiye'ye olan etkilerini gözler önüne seren "İklimler Değişirken Türkiye" kitabındaki çalışmalardan oluşan fotoğraf sergisi, 30 Ağustos’a kadar Selçuk Efes Kent Belleği’nde ziyaret edilebilecek.