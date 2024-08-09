Paris Olimpiyatları'nda yarışan Mısırlı bir güreşçi, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Fransız savcıların yaptığı açıklamaya göre, 26 yaşındaki sporcu Paris'in 13. bölgesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, Olimpiyat oyunları sırasında yaşanan ciddi bir skandal olarak uluslararası gündeme oturdu.

Olayın detayları

Fransız yetkililer, güreşçinin Paris'in Austerlitz rıhtımında bir kafenin dışında sabah saatlerinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu bildirdi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan sporcunun, sarhoş olduğu ve olay anında kendinde olmadığı ifade edildi.

Kimliği doğrulandı

Olayla ilgili ilk açıklamada sporcunun kimliği gizli tutulmuş olsa da, Mısır delegasyonu daha sonra sporcunun Tokyo 2021'de grekoromen güreşte bronz madalya kazanan Mohamed Elsayed olduğunu doğruladı. Elsayed, Paris Oyunları'nda Çarşamba günü Azerbaycanlı rakibi Hasrat Jafarov'a karşı son 16 turunda elenmişti.

Olimpiyat komitesi ve Mısır Güreş Federasyonu'ndan açıklama

Mısır Güreş Federasyonu henüz resmi bir açıklama yapmazken, ülkenin Olimpiyat Komitesi olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Komite, Elsayed'in suçlu bulunması durumunda ömür boyu müsabakalardan men edilebileceğini belirtti.

Potansiyel yaptırımlar

Bu olay, hem Paris Olimpiyatları'nda hem de Mısır spor camiasında ciddi bir yankı uyandırdı. Elsayed'in yargı süreci ve suçlamaların doğruluğu, sadece kendi kariyerini değil, aynı zamanda Mısır'ın uluslararası spor itibarını da etkileyebilir. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, spor camiası ve kamuoyu, sürecin nasıl ilerleyeceğini yakından takip ediyor.