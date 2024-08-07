Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda birçok sporcumuz "repesaj" müsabakalarında yarıştı. İzleyiciler de bu kelimenin ve Olimpiyattaki etkisinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki repesaj nedir, ne demektir?

Atletizm'de, güreşte, boksta milli sporcularımız repesaj müsabakalarına çıkarak madalya şanslarına devam ettiler. Turnuvada yenilmelerine rağmen bu özellik sayesinde tekrardan müsabaka şansı buldular. Milli sporcularımızdan Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya alan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, repesaj müsabakası sayesinde bu madalyaya ulaşma hakkını kazandı.

Repesaj nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olan Repesaj, turnuvalarda finale çıkan iki sporcunun yendiği tüm rakiplerin, tekrar elemeli maçlar oynayarak bronz madalya kazanmaya çalıştığı sistemdir.

Tek maç üzerinden elemeli olarak finale doğru ilerlenen turnuvalarda, tüm maçlarını kazanıp finale çıkan iki sporcunun yendiği rakipler, kendi aralarında tekrar elemeli maç yapar. Bu süreçte iki bronz madalya dağıtılır. Bu duruma spor terminolojisinde "Repesaj" denilir.

Repesaj sistemi, sporcuların madalya kazanma şansını artırırken, aynı zamanda turnuvanın adil ve rekabetçi bir şekilde ilerlemesini sağlar. Turnuvalarda sıkça kullanılan bu yöntem, özellikle güreş, judo ve boks gibi sporlarda yaygındır.