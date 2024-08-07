Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Bağdüz Mahallesi'nde yer alan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hasarın büyük olduğu aktarıldı

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı. Ancak, fabrikadaki geri dönüşüm malzemelerinin büyük bir kısmının yandığı belirtildi.