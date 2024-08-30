Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., mevcut sermayesini bedelsiz olarak artırmak amacıyla yaptığı başvurunun SPK tarafından onaylandığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olduğu ve mevcut çıkarılmış sermayesinin 144.900.000 TL'den 289.800.000 TL'ye çıkarılacağı belirtildi. Artırım, beheri 1 Kr nominal değerde 14.490.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı gerçekleştirilecek.

Şirketin esas sözleşmesinin 6 ve 7. maddelerinin yeni şeklinin tadili için yapılan başvuru, SPK tarafından 28 Ağustos 2024 tarihinde onaylandı. Bu onay, şirketin sermaye yapısını güçlendirerek yatırımcılara daha fazla güven sağlayacak.

Yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Alarko GYO'nun bedelsiz sermaye artırımı, mevcut pay sahiplerine ek pay sağlarken şirketin piyasa değerini artırmadan sermaye tabanını genişletmesini sağlayacak. Bu hamle, şirketin finansal yapısını güçlendirme amacı taşırken, yatırımcılar için de güven verici bir adım olarak değerlendiriliyor.