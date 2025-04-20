Parma ile Juventus, 21 Nisan 2025'te İtalya Serie A'ında karşılaşıyor. Maç, S Sport Plus ve S Sport 2 kanalında saat 21:45'te canlı yayınlanacak.

Parma ile Juventus, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü İtalya Serie A'ında karşı karşıya gelecek. Maç, S Sport Plus ve S Sport 2 kanalında saat 21:45'te canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Parma'daki Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.

Parma - Juventus maçı yayın bilgileri

21 Nisan 2025 Pazartesi günü Parma - Juventus maçı hangi kanalda?

Parma ile Juventus arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.

S Sport Plus ve S Sport 2 frekans ve platform bilgileri

S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir. Kepezspor’a takılan Altay, 3. Lig’e düştü

S Sport 2: Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

21 Nisan 2025 Pazartesi günü Parma - Juventus maçı nerede ve saat kaçta?

Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi

Başlama Saati: 21:45

Stadyum: Ennio Tardini Stadyumu, Parma (İtalya)