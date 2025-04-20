Parma ile Juventus, 21 Nisan 2025'te İtalya Serie A'ında karşılaşıyor. Maç, S Sport Plus ve S Sport 2 kanalında saat 21:45'te canlı yayınlanacak.
Parma ile Juventus, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü İtalya Serie A'ında karşı karşıya gelecek. Maç, S Sport Plus ve S Sport 2 kanalında saat 21:45'te canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Parma'daki Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.
Parma - Juventus maçı yayın bilgileri
21 Nisan 2025 Pazartesi günü Parma - Juventus maçı hangi kanalda?
Parma ile Juventus arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.
S Sport Plus ve S Sport 2 frekans ve platform bilgileri
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S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.
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S Sport 2: Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.
21 Nisan 2025 Pazartesi günü Parma - Juventus maçı nerede ve saat kaçta?
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Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi
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Başlama Saati: 21:45
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Stadyum: Ennio Tardini Stadyumu, Parma (İtalya)