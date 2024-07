Evlilik, iki insanın hayatlarını birleştirip yeni bir aile kurdukları önemli bir adımdır. Ancak bu süreçte sadece partnerinizle değil, onun ailesiyle de sağlıklı bir ilişki kurmak gerekmektedir. Partnerinizin ailesine olan bağlılığı, ilişkinizin dengesini etkileyebilir. Aile içi sorunlar, ilişkinizi olumsuz yönde etkileyebilir ve hatta ayrılığa sebep olabilir. Bu yüzden, partnerinizin sizinle ve ailesiyle sağlıklı bir ilişki kurabilmesi oldukça önemlidir.

Partnerinizin aile bağları ne kadar güçlü?

Ailesine aşırı bağımlı bir partneriniz olduğunu düşünüyorsanız, durumu değerlendirmek için şu soruları kendinize sorabilirsiniz:

Kendi fikirlerini ailesine özgür ve dürüst bir şekilde ifade ediyor mu?

Ailesine danışmadan kararlar alıp uygulayabiliyor mu?

Ailesinden maddi olarak bağımsız mı?

Sizinle kurduğu ailesi, partneriniz için öncelik mi?

Size ayırdığı zaman, ailesine ayırdığı zamandan fazla mı?

Yeri geldiğinde ailesine karşı hayır diyebiliyor mu?

Bu sorulara verdiğiniz yanıtların çoğu "hayır" ise, partneriniz ailesine bağımlı olabilir.

Sağlıklı ilişki için sınır koyun

Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, "Her bireyin bağımsızlık seviyesi farklıdır. Partnerinizin ailesine aşırı bağlı olması her zaman sorun anlamına gelmez. Önemli olan, partnerinizin sizinle ve ailesiyle sağlıklı bir ilişki kurabilmesidir. Birlikteliğinizdeki her soruna ailesi müdahale ediyor ve partnerinizi her fırsatta sizden uzaklaştırmaya çalışıyorsa, bu durumda partnerinizin sınırları belirleyerek koruması gerekmektedir. Birlikteliğinizin sınırlarını beraber belirlediğiniz ve ortak kararlar alabildiğiniz sürece mutlu bir evlilik mümkün olacaktır!" dedi.