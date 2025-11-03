Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranları ile birlikte, 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak netleşti.

Bu oran, pasaport harçlarından ehliyet ücretlerine, trafik cezalarından MTV’ye kadar birçok kalemde doğrudan etkili olacak.

Yeniden değerleme oranına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oranı yüzde 50’ye kadar artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Ancak herhangi bir indirim yapılmazsa, 2026 yılında 10 yıllık pasaport ücreti 14 bin lirayı aşacak.

2026 Pasaport Ücretleri Tablosu (Beklenen)

Pasaport Süresi 2025 Ücreti (TL) 2026 Tahmini Ücreti (TL) 6 Aylık 2.359 TL 2.960 TL 1 Yıllık 3.448 TL 4.326 TL 2 Yıllık 5.631 TL 7.066 TL 3 Yıllık 8.000 TL 10.039 TL 10 Yıllık 11.274 TL 14.148 TL

💬 Not: Bu rakamlar yeniden değerleme oranına göre tahmini olarak hesaplanmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararıyla oranlarda değişiklik yapılabilir.

Yeniden Değerleme Oranı Nedir?

Yeniden değerleme oranı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık ortalamasına göre belirleniyor. Devletin her yıl vergi, harç ve cezaları güncellemesinde bu oran temel alınıyor.

2026 yılı için oran %25,49, geçtiğimiz yıl ise %43,93 olarak uygulanmıştı.

Pasaport Harçlarına Ek Olarak Defter Bedeli

Pasaport çıkarmak isteyen vatandaşlar, harç ücretine ek olarak defter bedeli de ödüyor. 2025 yılında 790 TL olan defter bedelinin 2026’da yaklaşık 990 TL civarında olması bekleniyor.