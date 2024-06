"Yavru kediden daha cesur bir kâşif yoktur. İnsanın gerçek yüzünü görebilenlerin birer hayvansever olması kaçınılmaz." Arthur Schopenhauer

Yaşamımızdaki en yakın dostlarımızdır hayvanlar. Onların yanında kendimizi çok daha iyi ve mutlu hissederiz, kuşkusuz patili arkadaşlarımız da bizimle çok daha mutludurlar. Ben hayvanseverleri diğer insanlardan yani hayvanlarla bağ kurmayan insanlardan daha farklı görüyorum. Onlar ruhu cömert, empati dolu, belki biraz duygusallığa meyilli ve en az bulutsuz bir gökyüzü kadar kocaman yürekli olarak bakarlar yaşama…

İçimi en çok burkan konulardan birisine gelelim şimdi… Dillere pelesenk olan “1 kap su, 1 kap mama”yı hala tam olarak uygulamaya geçiremedik. Hayvan severler büyük bir titizle su ve mamanın önemini ne kadar vurgulasa da ne yazık ki bir arpa boyu yol gidemiyoruz. Ne kadar acı. Oysaki sokaktaki sahipsiz hayvanlar 1 kap suya ve 1 kap mamaya muhtaç. Her gün belli bir noktaya su bırakmak zor olmasa gerek. Herkes kendi oturduğu mahallesindeki sahipsiz hayvanlara, sahip çıksa zaten ortada sorun kalmayacak. Fazla olan ve yiyemediği yemeği bir kap ile sokağa bırakmak çok mu zor?

Yemek bulamayıp, su içemeyip hayatını kaybeden o kadar çok sokak hayvanı var ki. İnsanlarımız yani toplum biraz da onların gözünden bakmayı öğrenmeli. İnanın bir kediyi, bir köpeği anlamak zor değil. Onlar hepimizin sevgisine, ilgisine, merhametine ihtiyaç duyuyor. Tüm hayvanseverlerin dileği, hayvanların daha iyi koşullar altında, eziyet görmeden yaşaması… Bir hayvansever olarak ben de aynı temenni de bulunuyorum.

Üstümüze düşen görevi yapıp sokaktaki dostlarımıza daha iyi davranalım, hiç olmazsa onları korkutmayalım. Hele bazı insanlar, gerçi onlara da “insan” demek bile zor, o zavallıcıklara neler yapıyorlar, tekme atanı mı dersin, türlü türlü işkence yapanı mı! Hangi zihniyetle hayvanlara bunu yapıyorlar, inanın anlamıyorum. Hele ki bu durumun değişmemesini hiç anlamıyorum. Nasıl bir hayvana işkence edilebilir? Bazısı eğlence olsun diye hayvanları dövüyor.

Kimse kusura bakmasın lakin, eğlence olsun diye bir hayvan dövülmez, dövülemez. O hayvanın canı yakılmaz, günahtır. Gerçi zaten günah umurlarında mı? Diliyorum ki, hayvanlara her türlü kötü muamele yapanlar, yaptıklarını misliyle öder.

Gelin şimdi, Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi’ne göre genel olarak belirlenen hayvan haklarını öğrenelim:

1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.

3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçim

6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.