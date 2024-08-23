“Patili Perşembe” Etkinliği Hayvanseverlerin Gözdesi Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın bölgelerinden kurtarılan ve barınaklarda bulunan sahipsiz hayvanları sahiplendirmek için "Patili Perşembe" adıyla yeni bir etkinlik başlattı. Etkinlik, hayvanseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanırken, sahipsiz hayvanların yeni yuvalarına kavuşması duygusal anlara sahne oldu. İzmir halkının duyarlılığı, etkinlik boyunca bir kez daha kendini gösterdi.

Hayvanseverler ve sahipsiz canlar buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı, “Ailem olur musun” sloganıyla başlattığı "Patili Perşembe" etkinliği ile barınaklarda ve yangın bölgelerinden kurtarılan sahipsiz hayvanları, sıcak bir yuvaya kavuşturmayı amaçlıyor. Etkinliğin ilki Kültürpark'ta gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve şarkıcı Seren Serengil gibi isimlerin katılımıyla desteklenen etkinlik, İzmir halkının hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sahiplenme çağrısı

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, hayvan sahiplenen tüm yurttaşlara teşekkür ederek, İzmir’in hayvan hakları konusundaki duyarlılığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, barınaklar ve veteriner hizmetleri konusundaki öncü rolünü hatırlatan Okyay, tüm İzmirlileri her Perşembe düzenlenecek olan bu etkinliğe katılmaya davet etti.

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Masal Alpuan, sahiplendiği köpeğe sarılarak, “Onu ben seçtim ve onu çok seviyorum. Ömrüm boyunca ona bakacağım” sözleriyle etkinliğin en duygusal anını yaşattı. Bu ve benzeri anlar, etkinlik boyunca hayvanseverlerin kalplerine dokundu.

İzmir’de hayvan sahiplenme oranları artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, etkinliğin önemine dikkat çekerek, yeni yasa ile sahiplenmenin öneminin daha da arttığını vurguladı. Özdemir, “Her Perşembe günü burada sahiplendirme etkinliği düzenleyeceğiz. Bu etkinlikte hem yangından kurtarılan hem de bakımevlerimizde bulunan hayvanlar yer alacak. İzmirlileri bu etkinliğe katılmaya davet ediyorum” dedi.

Hayvanseverlerden destek

Etkinliğe katılan hayvanseverler de duygularını paylaştı. Rıfat Bozkurt, sağlıklı olmayan köpekleri sahiplenmeye özen gösterdiğini belirterek, “Üç terkedilmiş köpeğe bakıyorum. Şimdi bir köpek daha sahiplendim. Sağlıklı köpekleri herkes sahiplenir, ben daha çok yardıma muhtaç olanları sahiplenmeye çalışıyorum” diye konuştu.

İzmir’in duyarlılığı sürüyor

Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEYAHDER) Başkanı Fevziye Özkan, etkinlikte bir kedi sahiplendi. Özkan, hayvanları sahiplendirmenin önemine vurgu yaparak, “Sokaktan ve barınaklardan bir hayvanı kurtarmak çok kutsal bir şey. Bu etkinliğin devam etmesini diliyorum” dedi.

Etkinlik, sahiplendirilen hayvanların yeni yuvalarına kavuşmasının yanı sıra, hayvanseverlerin destek ve duyarlılıklarını sergiledikleri bir platform oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Patili Perşembe” etkinliği ile hem hayvanları koruma hem de sahiplendirme kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.