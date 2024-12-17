Trabzonspor’u 4-3 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alan Galatasaray, transferde büyük bir sürprize hazırlanıyor. Roma’da gözden çıkarılan Paulo Dybala, sarı-kırmızılıların radarına girdi.

31 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri Carlos Novel, Galatasaray-Trabzonspor derbisini İstanbul'da locada takip etti. Sports Digitale’ın haberine göre, Dybala’nın temsilcisi maçı Galatasaray yönetim kurulu üyeleri ve George Gardi ile birlikte izledi.

Roma'dan ayrılığı kesin

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala’nın, başkent ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray yönetimi, bu fırsatı değerlendirerek yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için ilk görüşmeleri başlattı.

Bu sezon Serie A ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 18 maça çıkan Dybala, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli yıldızın Galatasaray'a gelmesi halinde Süper Lig’e büyük bir kalite katması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi ve Dybala'nın temsilcisi Carlos Novel arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.