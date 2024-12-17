Bayraklı Belediyesi, çevre temizliğini artırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla ilçedeki çöp konteynerlerini yeniliyor. Deforme olan ve kullanılamaz duruma gelen konteynerler onarılırken, ihtiyaç duyulan yerlerde yenileriyle değiştiriliyor. Belediye Başkanı İrfan Önal, bu adımlarla ilçeyi daha temiz ve yaşanabilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

24 mahallede yenileme çalışmaları sürüyor

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin 24 mahallesinde çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını düzenli olarak yapıyor. Eskiyen, deforme olan ve kullanılamaz duruma gelen konteynerler, bakım görüp onarılmakta, bazıları ise tamamen yenileniyor. Belediye ekipleri, bu çalışmaları ilçe genelinde tek tek sokak ve cadde gezerek gerçekleştiriyor. Bu çabalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Başkan İrfan Önal: "Hedefimiz temiz Bayraklı"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçedeki yaşam kalitesini artırmak ve çevreyi daha temiz hale getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Önal, "Çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yaparken, kullanılamayacak durumda olanları da yenileriyle değiştiriyoruz. Amacımız, Bayraklı’yı daha temiz ve yaşanabilir bir hale getirmek. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.