Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının, pazar günleri kapanma zorunluluğundan muaf tutulduğu belirtildi. Bu karar, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olma uygulamasını kapsayan genel düzenlemeden kadın kuaförlerini kapsamıyor.

Eski düzenleme ne zaman yürürlüğe girmişti?

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemesine göre, berberler, kuaförler ve güzellik salonları ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olacaktı. Ancak, kadın kuaförleri ve güzellik salonları pazar günleri açık kalabilecekti.

Muafiyet geldi

Valilikler tarafından belirlenen kapalı günlerinin uygulanmaması durumunda işletmelere idari yaptırımlar uygulanacağı daha önce bildirilmişti. Ancak, yeni düzenleme ile kadın kuaförleri ve güzellik salonları pazar günleri hizmet vermeye devam edebilecek.