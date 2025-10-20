Şehzadeler Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçede görev yapan muhtarlar ve eşleri için düzenlenen Salihli gezisinde katılımcılar, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı buldu.

Gezi programı kapsamında Adala Atatürk Evi ve Milli Mücadele Müzesi, Adala Kanyonu, Kurşunlu Kaplıcaları, Sardes Antik Kenti ve Artemis Tapınağı ziyaret edildi. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezide muhtarlara bu tarihi mekanlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Gün boyunca süren etkinlikte keyifli anlar yaşayan muhtarlar ve eşleri, kendilerine bu anlamlı günü armağan eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a teşekkür etti. Muhtarlar, gezi sayesinde hem birlikte güzel vakit geçirdiklerini hem de Salihli’nin zengin tarihini yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.