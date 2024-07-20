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Yeni açılan Soydan boza şubesini gezerek işletme sahibi Sıtkı Soydan’dan bilgiler alan Kaymakam Kahraman, işyerinin Soydan ailesine hayırlı olması temennisinde bulunarak hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Pazaryeri Gündem / BURSA (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ilçede faaliyet gösteren Soydan Boza’nın Bursa'nın İnegöl ilçesine açmış olduğu yeni şubesini ziyaret edip, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 88 yıldır, 4 kuşaktan beri boza, helva ve dondurma üretimi gerçekleştiren Soydan Boza Pazaryeri ilçesi dışında ilk şubesini Bursa'nın İnegöl ilçesine açtı.

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