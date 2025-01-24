Pegae Kalesi, Çanakkale'nin Turizm Destinasyonu Olacak

Çanakkale’de Priapos antik kenti olarak bilinen Pegae Kalesi'nde arkeolojik yüzey araştırmaları tamamlandı. Kalede restorasyon çalışmalarına başlanması ve alanın çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz dönem sürdürülen Yüzey Araştırmaları Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, çok disiplinli bir ekiple yaptıkları arkeolojik çalışmaların bilimsel anlamda oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, “Çanakkale'mizin Kuzeyinde baktığınız zaman antik çağda Troas olarak adlandırılan bölgenin Kuzey kıyılarında, Güney Marmara kıyılarında bulunan Pegae Kalesi, antik çağın önemli şehirlerinden birisi olan Priapos Antik yerleşim üzerine kurulmuş önemli bir Bizans Kalesi. Aynı zamanda burada bir Latin yerleşim olduğunu da biliyoruz. Burada yakın zaman öncesinde bilimsel çalışmalarımızı ve kapsamlı bir yüzey araştırması gerçekleştirdik. Burayla ilgili baktığınız zamanda kapsamlı bir belgeleme çalışması yaptık. Özellikle de yıkılmaya yüz tutan surlar ve kalıntılar için koruma önerileri geliştirdik, harç analizleri yaptık. Yine kale içerisinde yeraltı görüntüleme çalışmaları gerçekleştirdik. Muhtemel potansiyel arkeolojik varlıkları burada tespit etmeye çalıştık. Bilim insanlarıyla ve kamuoyuyla yaklaşık olarak iki yıl kadar süren bu çalışmaların sonuçlarını biz bilimsel ortamlarda ve platformlarda zaman zaman paylaşıyoruz. Ancak burası konumu ve sahip olduğu jeopolitik önemi nedeniyle Çanakkale'mizin önemli kültür rotalarından birisi olmayı hak ediyor. Çünkü baktığınız zamanda denizi, doğası ve tarihi bir arada buluşturan önemli noktalardan bir tanesi."

"Biz çalışmalarımız sonunda bununla ilgili olarak özellikle Pegae Kalesi'nin restorasyonu, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde raporlarımızı hazırlayıp, ilgililere iletmiştik. Bununla ilgili çalışmalar başladı” diye konuştu.