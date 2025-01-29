Pegasus Hava Yolları, 29-30 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni bir ucuz uçak bileti kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, yurt dışı uçuşları için biletler 11 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Pegasus uçak bileti fiyatları ne kadar?

Kampanyalı biletler, 11 euro artı vergilerden başlıyor. Biletler, 17 Şubat ile 30 Haziran 2025 arasındaki uçuşlar için geçerli. En yüksek fiyat ise St. Petersburg'a yapılan uçuşlar için 101 euro olarak belirlenmiş. Kampanya kapsamında 200 bin adet koltuk satışa sunulmuş.

Kampanya koşulları

Geçerlilik: 29-30 Ocak 2025

Uçuş Tarihleri: 17 Şubat - 30 Haziran 2025

En düşük Fiyat: 11 Euro + Vergiler