Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanata olan desteğini bir kez daha gösterdi. Selim Öztaş Musiki Kulübü Manisa Korosu tarafından düzenlenen “Bizimle Şarkı Söyler Misiniz?” konseri, Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserleriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser, Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Sanatseverlerden yoğun ilgi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen konsere, sanatseverler yoğun katılım sağladı. Gecede Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz de yer aldı. Koro ve solistler tarafından seslendirilen Türk Sanat Müziği eserleri, dinleyicilerden tam not aldı.

Selim Öztaş’tan anlamlı konuşma

Gecede bir konuşma yapan Şef Selim Öztaş, katılımcıları geçmişe götüren anlamlı bir açıklama yaptı. "Çoğunuz benim gibi tütün tarlasında, pamuk tarlasında büyüdünüz. Ben de böyle bir ortamda büyüdüm. Zamanla sanatla ilgilenmeye başladım ve Allah bana değerli musiki dostları nasip etti. Bu sanat, bizim sanatımız ve başkalarına sunmak da bir görevimizdir" dedi. Ayrıca, konserin organizasyonu için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini iletti.

Manisa’yı kültürde marka şehir yapma vizyonu

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz de geceye katılarak Başkan Zeyrek’in kültür ve sanat alanındaki vizyonunu paylaştı. Gündüz, "Kısa bir zaman içerisinde kültür ve sanatta büyük adımlar attık. Manisa’yı kültür ve sanatta bir marka şehir haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi.