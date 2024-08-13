İkinci çeyrek net kâr: 3 milyar 997 milyon TL

Yılın ilk yarısında toplam kâr: 496 milyon 187 bin TL

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr değişimi: Yüzde 63 azalma (2023 ilk yarı net kâr: 1 milyar 326 milyon TL)

Hasılat artışı: Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84

Esas faaliyet kârı artışı: yüzde 67

Analiz ve değerlendirme

Pegasus Hava Taşımacılığı’nın bu çeyrekteki performansı, güçlü bir hasılat artışı ve esas faaliyet kârındaki önemli yükselişle desteklendi. Şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84 artarken, esas faaliyet kârı yüzde 67 artış gösterdi. Bu sonuçlar, şirketin operasyonel verimliliğini artırdığını ve pazar şartlarına hızlı bir şekilde uyum sağladığını gösteriyor.

Bununla birlikte, yılın ilk yarısındaki toplam net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 oranında azalmış durumda. Bu düşüş, şirketin yılın başından bu yana karşılaştığı zorluklara ve sektörel değişikliklere bağlı olarak değerlendiriliyor.