Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik büyük bir kampanya başlattığını duyurdu. 15-16 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak bilet satışları, 1 Euro'dan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Ancak bu kampanya, sadece toplamda 15.000 koltuk için geçerli olacak. Koltuklar tükenmeden fırsattan yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.

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Kampanya, 18 Şubat - 29 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak uçuşlarda uygulanacak. Uçuş hatları arasında; Ankara, Çukurova, İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir'e yönelik kampanya fırsatları bulunuyor.

Kampanyanın geçerli olduğu uçuşlar

0.01 € + vergiler: Ankara-Ercan-Ankara, Çukurova-Ercan-Çukurova, İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

1 € + vergiler: Antalya-Ercan-Antalya, Kayseri-Ercan-Kayseri

3 € + vergiler: Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep, İzmir-Ercan-İzmir

Kaynak: HABER MERKEZİ