Uçakta gerilim dolu anlar

Londra-Antalya seferini yapan Pegasus uçağında, bir yolcunun diğer yolculara ve kabin ekibine saldırması sonucu gerilim dolu anlar yaşandı.

Pilot acil iniş kararı aldı

Olayın büyümesi üzerine pilot, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yapma kararı aldı ve park yerine polis ekipleri talep etti.

Yolcu gözaltına alındı

İzmir'e sorunsuz şekilde inen uçakta, saldırgan yolcu gözaltına alındı. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak Antalya seferine devam etti.