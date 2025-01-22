Pelin Akil, eşi Anıl Altan'la ilgili boşanma iddialarını kesin bir dille yalanladı. Sosyal medyada ve magazin basınında çıkan haberlerle ilgili "Şu an böyle bir durum yok" şeklinde konuştu.

Yüz ifadesi kafaları karıştırdı

Ancak oyuncunun, sorulara verdiği yanıtlar ve yüz ifadesi, akıllarda soru işaretleri bıraktı. "Herhangi bir sorun yok mu?" sorusuna ise kaçamak yanıt veren Akil, mimikleriyle dikkat çekti.

Akil, son zamanlarda çıkan haberlerin bir arkadaşına dertleştiği anlardan kaynaklandığını belirtti. Bu olayın çarpıtıldığını ve boşanma ile hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.