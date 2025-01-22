Türkiye kapsamında Türkiye Haber Portalı ve uluslararası alanda Türkiye News Portal adına kültür-sanat alanında programlar yapan Eylül Aşkın, ünlü yönetmen, senarist ve oyuncu Umur Bugay’ın kızı Zeynep Bugay’ı konuk etti. Samimi sohbetleriyle konuklarına yaklaşan Eylül Aşkın, bazende bir psikolog edasıyla çocukluğa iniyor. Zeynep Bugay çocukluğuna inen başarılı sunucu “Biraz yalnız ve sevgisiz bir çocuk olduğumu düşünüyorum, O kadar büyük çınarların gölgesinde siz serpilemiyorsunuz, Onun kadar başarılı bir insanın evladı olarak aynı yolda yürümeye çalışmak bir dezavantaj” itiraflarıyla karşılaştı. Yazar Zeynep Bugay, Son kitabı: “Kayıp Kız Çocuğu” hakkında konuşmaya başlarken Türk kadınlarının tamamının çok yalnız olduğuna inanıyorum ifadesinde bulundu. İki senedir üretmediği, annelik ettiği, kendi içime döndüğü bir dönemde, kızı, kızının çocukluğu, kendi çocukluğu, yalnızlık ve sevgisizlik üzerine bir hikâye kurguladığını, kitabın bu fikirler üzerinden “Kendisini ailesinin içerisinde eğreti, yersiz hisseden bir kız çocuğunun hikayesi” olarak şekillendiğini ifade etti.

Yeni adı Pia!

“Kayıp Kız Çocuğu” kitabını Pia ismiyle çıkaran yazar, bu kararını mahkemeye de taşıyarak, bugüne kadar Zeynep Bugay olan ismini Pia olarak değiştirdi. Bu konuda samimi açıklamalarda bulunan Pia, “Benim adım Seher Zeynep Bugay’dı. Seher babaannemin ismiydi, bizi sevmezdi, erkek çocuk severdi. Nefret ediyorum bu Seher’den, hiç hoşuma gitmiyor. Zeynep’lerin de kaderlerinin zor olduğuna inanıyorum. Bu sene radikal bir kararla anneme döndüm ve dedim ki: “Ben avukatıma talimat verdim, adımı değiştiriyorum.” dedi.

2025 yılında yazar Zeynep Bugay gitti yeni kitap projeleriyle Pia geliyor.

