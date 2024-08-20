Son iki gündür kendisinden haber alınamayan Salman'ın cansız bedeni, evinde yakınları tarafından keşfedildi.

Selami Salman, uzun yürüyüşleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle 'Pendikli Forrest Gump' olarak tanınmıştı. Yürüyüşleriyle İstanbul'un tanınmış figürlerinden biri haline gelen Salman'ın kaybolduğu haberinin ardından, ailesi endişelenerek arama çalışmalarına başlamıştı.

2 Günlük kayıp sürecinin ardından acı haber geldi

Pendik'te yaklaşık iki gündür kayıp olan Salman'ın evine giden yakınları, evde Salman'ın cansız bedenini buldu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Salman'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından, Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Selami Salman'ın kayıp zamanları ve kişisel hayatı

Selami Salman'ın yaşamı, nişanlısının kendisini terk etmesinin ardından değişmişti. Ailesi, Salman'ın bu olayın ardından akıl sağlığını kaybettiğini ve uzun yürüyüşlerinin bir kaçış yolu olduğunu belirtiyor. Salman'ın hayatına ve kişisel mücadelelerine dair daha fazla bilgi edinmek amacıyla polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.